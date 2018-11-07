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Spor

Bucaspor'da kaptan değişti

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA) -  TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup ekiplerinden Bucaspor'da yönetim kaptanlık görevini Ömer Kanberoğlu'dan alarak Saruhan Fındıkçı'ya verdi

07 Kasım 2018 15:03

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA) - 
TFF 3\'üncü Lig 3\'üncü Grup ekiplerinden Bucaspor\'da yönetim kaptanlık görevini Ömer Kanberoğlu\'dan alarak Saruhan Fındıkçı\'ya verdi.
Sarı-lacivertli takımda geçen hafta performans düşüklüğü nedeniyle forvet Hasan Kaşıkara ve sağ kanat Barış Tensi\'nin kadro dışı bırakılmasının ardından kaptan Ömer Kanberoğlu yönetime, \"Arkadaşlarımı bırakmam\" dedi.
Bunun üzerine yönetim Ömer\'i de ilk etapta kadro dışı bırakarak altyapı takımına yolladı. 23 yaşındaki savunmacı 1 gün sonra yönetimden özür dileyerek tekrar geri alınsa da davranışı cezasız kalmadı. Ömer, kaptanlığı orta saha oyuncusu Saruhan\'a kaptırdı.
Saruhan sezon başında takım arkadaşı Hasan\'ın burnunu kırması nedeniyle kadro dışı kalmış daha sonra affedilmişti.

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