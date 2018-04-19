Bucaspor'da kadro telaşı

Onur ATIŞ / İZMİR, (DHA)

TFF 2\'nci Lig Kırmızı Grup\'ta pazar günü kümede kalma yolunda, şampiyonluk adayı Menemen Belediyespor ile karşılaşacak Bucaspor\'da cezalı oyuncuların çokluğu sıkıntı yarattı. Kart cezalıları Emre Özkan, Emre Toraman ve Oğuz Aydın\'dan yararlanamayacak olan teknik direktör Yüksel Kepoğlu\'nun dar rotasyonda nasıl bir kadro kuracağı merak konusu oldu.

Kepoğlu\'nun Emre Özkan\'ın yokluğunda Uğurcan\'a stoperde şans vermesi beklenirken, Emre Toraman\'ın yerine ise orta alanda genç Devrim\'i

sahaya süreceği ifade edildi. Kepoğlu\'nun kanatlarda görev alan Oğuz\'un yerine de Cuma\'ya hazır ol dediği bildirildi.

Evlerinde oynrayacakları Menemen maçından mutlak galibiyet hedeflediklerini belirten Kepoğlu, \"Eksiklerimiz var ama herkes yüreğini ortaya koyacak\" dedi.