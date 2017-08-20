Bucaspor'da kadro şekillendi

Onur ATIŞ / İZMİR, (DHA)- İKİNCİ Lig Kırmızı Grup\'ta gelecek hafta ilk maçta sahasında Keçiörengücü\'nü konuk edecek Bucaspor\'un Teknik Direktörü Ahmet Yıldırım, 11\'ini şekillendirdi. Altyapıdan gelenlerle birlikte 31 oyuncuyla hazırlıklarını sürdüren sarı lacivertlilerde kaleyi Mert\'e teslim etmeyi planlayan Yıldırım\'ın defansta Murat, Veli, Emre Toraman ve Emre Özkan\'ı oynatacağı öğrenildi. Orta alanda İbrahim, Onur Alkan, Mehmet ile Erkan\'a şans vereceği bildirilen Yıldırım\'ın ileri uca ise Hasan ve İlyas\'ı monte edeceği ifade edildi.

Geniş bir kadroları olduğunu ifade eden Ahmet Yıldırım, \"Genç ve deneyimli isimlerle kaliteli bir ekibe sahibiz. Transfer yasağı yüzünden takviye yapamasak da mevcut futbolcularımız bizi üst sıralara taşıyacak\" dedi.