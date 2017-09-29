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Spor

Bucaspor'da İlyas sevinci

Onur ATIŞ / İZMİR, (DHA) - TFF 2'nci Lig Kırımızı Grup'ta geçen hafta evinde Tokatspor ile golsüz berabere kalıp üst sıralara tırmanma şansını tepen Bucaspor'da golcü İlyas Çakmak'ın iyileşmesi teknik ekibi rahatlattı

29 Eylül 2017 15:12

Onur ATIŞ / İZMİR, (DHA) - TFF 2\'nci Lig Kırımızı Grup\'ta geçen hafta evinde Tokatspor ile golsüz berabere kalıp üst sıralara tırmanma şansını tepen Bucaspor\'da golcü İlyas Çakmak\'ın iyileşmesi teknik ekibi rahatlattı. Sol arka adalesinden yaşadığı sakatlık yüzünden Tokatspor sınavının son 10 dakikasında oyuna girebilen tecrübeli golcünün Pazar günkü Sarıyer deplasmanında yine ilk 11\'de sahaya çıkacağı belirtildi. Geride kalan 5 maçta 7 kez fileleri sarsan 29 yaşındaki İlyas, takımının en skorer ismi oldu. 
Sarı-lacivertlilerde Sportif Direktör Halim Karaköse ise Tokatspor karşılaşmasında 18 kişilik kadroda yer almayan Emre Toraman, Ahmet Tamet, Onur Alkan ve Şenol Akın\'ın süresiz kadro dışı kalmadığını açıkladı. Oyuncuların sadece performanslarına göre teknik direktör Ahmet Yıldırım tarafından tercih edilmediğini ifade eden Karaköse, \"Bu futbolcularımız teknik ekip uygun görürse Sarıyer müsabakasında oynayabilir, kimseye bir yaptırım uygulanmadı\" dedi.

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