Bucaspor'da iç saha kabusu

Onur ATIŞ / İZMİR, (DHA)- TFF 2\'nci Lig Kırmızı Grup\'ta çarşamba günü evinde Tokatspor\'u konuk edecek Bucaspor, taraftarının huzurunda ilk galibiyetini almanın hesaplarını yapıyor.

Bu sezon Yeni Buca Stadı\'nda Keçiörengücü\'ne 3-2, Hatayspor\'a da 2-1 mağlup olup hayal kırıklığı yaratan sarı-lacivertlilerde teknik direktör Ahmet Yıldırım, Tokatspor sınavını kazasız atlatacaklarını söyledi.

Geçen hafta Kocaeli Birlikspor deplasmanında 3 puanı 90\'ncı dakikada yenilen golle kaçırdıklarını belirten Yıldırım, \"Tokatspor\'u yenerek camiamızın gönlünü alacağız. Ligin başında yeterince kayıplar yaşadık, artık kazanma zamanı geldi\" dedi.

Bucaspor\'da sağ ayak bileğinden orta saha oyuncusu Emin Aladağ\'ın oynayıp oynayamayacağı maç saati netleşecek.