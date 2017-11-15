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Spor

Bucaspor'da hedef üst sıralar

Onur ATIŞ / İZMİR, (DHA) - TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta pazar günü evinde Bodrum Belediyesi Bodrumspor'u konuk edecek Bucaspor, karşılaşmadan 3 puanla ayrılıp rahat nefes almanın planlarını yapıyor

15 Kasım 2017 15:12

Onur ATIŞ / İZMİR, (DHA) - TFF 2\'nci Lig Kırmızı Grup\'ta pazar günü evinde Bodrum Belediyesi Bodrumspor\'u konuk edecek Bucaspor, karşılaşmadan 3 puanla ayrılıp rahat nefes almanın planlarını yapıyor. Teknik Direktör Mehmet Bulut, sahadan galibiyetle ayrılmaları halinde Bodrumspor\'u sıralamada geride bırakacaklarını belirterek, \"Bu hafta alt sıralardaki rakiplerimizden Tuzlaspor, şampiyonluk mücadelesi veren Menemen Belediyespor\'a konuk olurken yine rakibimiz Etimesgut Belediyespor da Play-Off hattındaki Sivas Belediyespor\'la oynayacak. Elbet önce bizim ne yapacağımız önemli. Ancak kazanırsak alt gruptan uzaklaşıp orta sıralara doğru ilerleyeceğimizi düşünüyorum\" dedi. Bu maç öncesi Bucaspor 9 puanla 14\'üncü sırada yer alırken, Bodrumspor 12 puanla 12\'nci basamakta bulunuyor.

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