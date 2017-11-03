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Spor

Bucaspor'da hedef mutlak galibiyet

İZMİR, (DHA) TFF 2'inci Lig Kırmızı Grup'ta son 3 maçını kaybedip düşme potasına yaklaşan Bucaspor yarın evinde Tuzlaspor ile kozlarını paylaşacak

03 Kasım 2017 14:37

İZMİR, (DHA) TFF 2\'inci Lig Kırmızı Grup\'ta son 3 maçını kaybedip düşme potasına yaklaşan Bucaspor yarın evinde Tuzlaspor ile kozlarını paylaşacak. Yeni Buca Stadı\'nda Bilal Köseoğlu\'nun yöneteceği maç saat 15.30\'da başlayacak. Sarı-lacivertlilerde kart cezalısı stoper Veli ile omzundan sakatlığı bulunan orta saha oyuncusu Şenol forma giyemeyecek. Karşılaşmanın bilet fiyatları VIP 20, numaralı 10, maraton 7.5 ve kale arkası 5 TL olarak satışa sunuldu. Teknik direktör Mehmet Bulut, Tuzlaspor\'u yenerek rahat nefes alacaklarını söyledi. Taraftardan destek isteyen Bulut, \"Kötü gidişata son vereceğiz\" dedi. 

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