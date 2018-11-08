Bucaspor'da hedef 5'te 5

İZMİR, (DHA) -

TFF 3\'üncü Lig 3\'üncü Grup\'ta son 2 maçında Karacabey Belediyespor ve Ankara Adliyespor\'u yenerek çıkışa geçen Bucaspor\'da Başkan Cihan Aktaş, \"Futbolculardan 5\'te 5 yapmalarını bekliyorum\" dedi. Karacabey galibiyeti öncesi takımla toplantı yaptığını ve oyunculara bu talebini ilettiğini dile getiren Başkan Aktaş, \"Gençlerimiz birlikte oynamayı öğreniyorlar. Bireysel olarak çok yetenekli topçularımız var. Şimdi takım ruhu da oluşuyor. Hedefimiz 5 maçlık galibiyet serisi yakalamaktı. Onlara \'Hazır mısınız?\' diye sorduğumda, \'Hazırız\' dediler. İlk 2 karşılaşmayı kazandık. Şimdi sırada Muğlaspor var. Yine galibiyet bekliyoruz\" diye konuştu.

Öte yandan sarı-lacivertlilerde sakatlıktan çıkan Çağlayan takımla birlikte çalışmalara başladı.