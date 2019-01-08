T24 LogoT24 Logo
Spor

Bucaspor'da Hasan gitti

Onur ATIŞ / İZMİR, (DHA) TFF 3

08 Ocak 2019 15:21

Onur ATIŞ / İZMİR, (DHA)

TFF 3. Lig 3. Grup ekiplerinden Bucaspor\'da alacakları için kulübe Futbol Federasyonu aracılığı ile ihtarname çeken ve bu sezon 2 kez süresiz kadro dışı bırakılan golcü Hasan Kaşıkara ile yollar ayrıldı.
Kulüpten yapılan açıklamada, \"Profesyonel oyuncu Hasan Kaşıkara ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Kendisine kulübümüze verdiği emekler için teşekkür eder, gelecek yaşantısında başarılar dileriz\" ifadeleri kullanıldı.
Bucaspor\'un altyapısından yetişip, 2012-13 sezonunda profesyonelliğe adım atan 23 yaşındaki golcü bu sezon 11 lig maçında 1 kez fileleri sarstı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Onur ATIŞDHA TFFLigGrupBucasporFutbol FederasyonuHasan KaşıkaraKulüptenKendisine
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24