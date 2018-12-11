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Spor

Bucaspor'da gündem transfer yasağı

Onur ATIŞ / İZMİR, (DHA) Spor Toto 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta kümede kalma savaşı veren ve maddi olarak tarihinin en sıkıntılı günlerini geçiren Bucaspor, transfer yasağını kaldırmak için hareke geçti

11 Aralık 2018 15:03

Onur ATIŞ / İZMİR, (DHA)

Spor Toto 3\'üncü Lig 3\'üncü Grup\'ta kümede kalma savaşı veren ve maddi olarak tarihinin en sıkıntılı günlerini geçiren Bucaspor, transfer yasağını kaldırmak için hareke geçti. 
Geçen hafta aldığı istifa kararını rafa kaldıran Cihan Aktaş başkanlığındaki yönetimin kesinleşmiş alacağı olan 25 eski oyuncuyla muvafakat vermesi için temaslara başladığı bildirildi. Yaklaşık 5 milyon TL ödeme yapması gereken sarı-lacivertlilerin Serkan Yanık, Faruk Atalay, Erkan Taşkıran, Emre Şahin, Ferhat Çulcuoğlu, Berkant Taşkıran, Mehmet İncebacak, Ahmet Tamet, Alpay Özdemir, Mert Özyiğit, Burak Aydın, Hüseyin Koç, Gökay Keleş, İrfan Başaran, Mehmet Batdal, Gökhan Sinanoğlu, Recep Niyaz, Yasin Avcı, Hakan Çinemre, Burakcan Kunt, Berkin Aslan, Deniz Pero, Abdullah Keseroğlu, İskender Alın ve Bedirhan Canpolat\'la anlaşma zemini arayacağı kaydedildi. Özellikle Bucaspor altyapısından yetişen oyuncuların transfer tahtasını kaldırmak isteyen yönetime olumlu yanıtlar verdiği öğrenildi. 

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