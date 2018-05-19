Bucaspor'da gözler adaylarda

Onur ATIŞ / İZMİR, (DHA) - TFF 2\'nci Lig\'de kümede kalma savaşını kaybedip 3\'üncü Lig\'e düşen Bucaspor\'da istifa eden Başkan Ahmet Doğan\'ın 4-11 Haziran tarihinde genel kurula gideceklerini açıklamasının ardından gözler başkan adaylarına çevrildi. Tarihinin ekonomik olarak en zor günlerini yaşayan sarı-lacivertlilerde eski başkanlar Şeref Üstündağ ve Çetin Kayışlı\'nın liste çalışmalarına başladığı iddia edildi.

İki eski başkanın Belediye Başkanı Levent Piriştina ile bir araya geleceği ve destek sözü almaları halinde yarışa katılacakları ifade edildi. Şeref Üstündağ daha önce Fırtına\'da 2008-09 ve 2010-11 sezonlarında başkanlık koltuğuna oturmuştu. Çetin Kayışlı ise 2014-15\'te başkan olduğu Bucaspor\'da 2017 senesinde başkanlığı Ahmet Doğan\'a teslim etmişti.