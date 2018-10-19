T24 LogoT24 Logo
Spor

Bucaspor'da gerginlik

İZMİR, (DHA) TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta hafta içi mesaisinde evinde lider Bayburt İl Özel İdare'ye 1-0 yenilerek 3 puanla sonuncu sırada kalan Bucaspor'da moraller alt üst olurken, taraftarlarla Başkan Cihan Aktaş arasında ipler gerildi

19 Ekim 2018 14:50

İZMİR, (DHA)

TFF 3\'üncü Lig 3\'üncü Grup\'ta hafta içi mesaisinde evinde lider Bayburt İl Özel İdare\'ye 1-0 yenilerek 3 puanla sonuncu sırada kalan Bucaspor\'da moraller alt üst olurken, taraftarlarla Başkan Cihan Aktaş arasında ipler gerildi.
Sarı lacivertli futbolseverler sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada Aktaş\'ın kendilerine maç sonunda saldırdığını iddia etti. 
Taraftarlar yaptıkları açıklamada, \"Maç sonunda stat çıkışında başkan Cihan Aktaş\'a \'Ne olacak bu takımın hali\' diye sorduk. Haklı tepkimiz sonsası Aktaş\'ın saldırısına uğradık. Başkan Cihan Aktaş\'ı acil istifaya davet ediyoruz. Bu kulübün gerçek sahibi taraftarlardır. Herkes haddini ve yerini bilecek.\" 
Yönetim ise konuyla alakalı açıklama yapmadı. 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

DHA TFFLigGrupBayburtBucasporBaşkan Cihan AktaşSarıAktaşCihan AktaşHaklıBuHerkes
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24