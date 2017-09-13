Bucaspor'da gençlere güvenoyu

Onur ATIŞ / İZMİR, (DHA)- İKİNCİ Lig Kırmızı Grup\'ta ilk maçında Keçiörengücü\'ne evinde 3-2 yenilip geçen hafta Eyüpspor\'u deplasmanda 4-1\'lik skorla geçen Bucaspor\'da altyapı patentli futbolcular ilk 11\'e demir attı.

Teknik direktör Ahmet Yıldırım, 2 karşılaşmada Buca Futbol Akademisi\'nden yetişen Abdullah, Uğurcan, Atakan, Burak ve İbrahim\'e on birde şans verirken, Zafer, Emre Toraman, Onur Alkan ve Emre Özkan gibi tecrübeli futbolcuları yedek kulübesinde oturttu. Ahmet Yıldırım, altyapıdan çok yetenekli oyuncuların geldiğini belirtirken şöyle dedi:

\"Bucaspor\'la anlaşmadan önce buranın futbolcu fabrikası olduğunu biliyordum. Ancak kulübün içine girince inanılmaz derece yetenekli gençler gördüm. Hepsi geride kalan 2 maçta benim istediklerimi harfiyen yerine getirdiler. Elbette deneyimli futbolcularımız da bize önemli katkılar koyacak. İlerleyen dönemlerden Akademi\'den daha birçok futbolcuyu A takıma kazandıracağız.\"

FOTOĞRAFLI