Bucaspor'da Galatasaray heyecanı

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA)

ZİRAAT Türkiye Kupası Son 16 Turu\'nda Bucaspor, deplasmanda 3-0 yenildiği Galatasaray\'la yarın evinde oynayacağı rövanş maçının heyecanını yaşıyor. Üç büyüklerle karşılaşma heyecanını en son yine kupada 2 yıl önce, 31 Ocak 2016\'da kupada Beşiktaş\'ı konuk ederek yaşayan sarı-lacivertli ekip, rakibine 2-0 yenilerek son 16\'da havlu atmıştı. 2010-11 sezonunda tarihinde ilk ve son kez Süper Lig\'de İzmir\'i temsil eden Bucaspor, şimdiye kadar Galatasaray\'la oynadığı 4 karşılaşmayı da kaybetti. Fırtına o sezon ligde rakibine evinde ve deplasmanda 1-0\'lık skorlarla boyun eğerken, 28 Ekim 2009\'da İstanbulda oynanan kupa maçını Galatasaray 2-1 kazandı.

Sarı-kırmızlılıları, Süper Lig\'de 18 Eylül 2010\'da Atatürk Stadı\'nda konuk eden Bucaspor, ilk kez kendi stadı Buca Arena\'da rakibiyle karşı karşıya gelecek. Hakem Serkan Tokat\'ın düdük çalacağı saat 20.30\'daki randevuda İzmir ekibi mucizelere bağlı olan çeyrek final hayalini gerçekleştirmek için ter dökecek. Karşılaşmanın bilet fiyatları kale arkası 75, misafir tribün 90, maraton 100, kapalı ve balkon tribünü 150, VIP 200, loca 250 TL olarak belirlendi. Galatasaray taraftarı kapalı, balkon, VIP ve kale arkası misafir tribünlerde yer alacak. Veli, Mert, Murat, Emin, Zafer, Burak ve Ahmet\'in sözleşmelerini feshettiği Bucaspor\'da yönetim kupa hasılatıyla takıma ödeme yapmayı planlıyor.