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Spor

Bucaspor'da Erkan Taşkıran endişesi

İZMİR, (DHA)- İKİNCİ Lig Kırmızı Grup'ta sezonun ilk maçında evinde Keçiörengücü'ne 3-2'lik mağlubiyetle başlayan Bucaspor'u Erkan Taşkıran korkusu aldı

29 Ağustos 2017 17:25

İZMİR, (DHA)- İKİNCİ Lig Kırmızı Grup\'ta sezonun ilk maçında evinde Keçiörengücü\'ne 3-2\'lik mağlubiyetle başlayan Bucaspor\'u Erkan Taşkıran korkusu aldı. Sol arka adalesinde yaşadığı sakatlık yüzünden Keçiörengücü maçına iğneyle çıkan tecrübeli futbolcunun bu kez sol üst baldırından sakatlandığı bildirildi.
Sportif Direktör Halim Karaköse, sol kanatta görev yapan Erkan\'ın Keçiörengücü maçında bacağına sert bir darbe aldığını belirterek, \"Oyuncumuzun yarın MR\'ı çekilecek. Adalesinde yırtık şüphesi var. Umuyoruz sonuçları temiz çıkar ve milli maç arasından sonra oynamaya devam eder\" dedi. 

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