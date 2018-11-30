Bucaspor'da Erdem'e 7 maç ceza

Onur ATIŞ / İZMİR, (DHA)

TFF 3\'üncü Lig 3\'üncü Grup\'ta kümede kalma yolunda pazar günü en önemli rakiplerinden Gölcükspor\'la deplasmanda karşı karşıya gelecek Bucaspor, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu\'ndan (PFDK) ağır cezalar aldı.

Sarı-lacivertlilerin teknik direktörü Algun Erdem, son oynanan Fatsa Belediyespor maçında rakip takım mensuplarına yönelik hakareti ve saldırısı nedeniyle PFDK\'dan 7 maç men cezası aldı. Algun\'a ayrıca 3 bin TL\'lik fatura çıkarıldı. Genç teknik adam Bucaspor\'un Gölcükspor, Turgutluspor, Halide Edip Adıvarspor, 24 Erzincanspor, Payasspor, Cizrespor ve Serik Belediyespor karşılaşmalarında saha kenarında olamayacak. Bucaspor, Algun\'un cezasının düşürülmesi için Tahkim Kurulu\'na itiraz dilekçesi verecek.

Bucaspor\'da yine Fatsa Belediyespor müsabakasında yönetici Mehmet Sevinç rakip takım sporcularına yönelik sportmenliğe aykırı hareketi 21 gün hak mahrumiyeti ve 5 bin TL para cezası aldı. Kulüp idarecisi Hakkı Özgür Gedik de rakip takım masörüne yönelik sportmenliğe aykırı hareketi yüzünden 21 gün hak mahrumiyeti ve 5 bin TL ile cezalandırıldı. Bucaspor, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 3\'üncü kez gerçekleştirilmesinden dolayı 4 bin TL ödemeye mahkum edildi.

Öte yandan Bucaspor\'da sağ üst baldırından sakatlanan stoper Ömer\'in en az 2 hafta sahalardan uzak kalacağı da açıklandı.