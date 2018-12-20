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Spor

Bucaspor'da Erdem dönemi bitti

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA)- TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta ilk yarıyı düşme hattında tamamlayan Bucaspor'da teknik direktör Algun Erdem'le yollar ayrıldı

20 Aralık 2018 16:32

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA)- TFF 3\'üncü Lig 3\'üncü Grup\'ta ilk yarıyı düşme hattında tamamlayan Bucaspor\'da teknik direktör Algun Erdem\'le yollar ayrıldı.
Başkan Cihan Aktaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada yeni bir teknik direktörle el sıkıştıklarını belirterek, resmi imzaların atılmasının ardından bu ismi açıklayacaklarını duyurdu. Bu sezon Yüksel Kepoğlu\'nun ardından göreve getirilen Algun Erdem, geçtiğimiz haftalarda Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu\'ndan 7 maç men cezası almıştı.
Öte yandan Başkan Aktaş, devre arasında transfer yasağını kaldırmak için kulüpten alacağı kesinleşen eski futbolculardan muvafakatname almayı sürdürdüklerini dile getirdi.

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