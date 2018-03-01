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Spor

Bucaspor'da eksikler can sıkıyor

Onur ATIŞ / İZMİR, (DHA) TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta pazar günü Play-Off hesapları yapan İnegölspor'u konuk edecek Bucaspor'da kanat oyuncu sıkıntısı yaşanıyor

01 Mart 2018 15:01

Onur ATIŞ / İZMİR, (DHA)

TFF 2\'nci Lig Kırmızı Grup\'ta pazar günü Play-Off hesapları yapan İnegölspor\'u konuk edecek Bucaspor\'da kanat oyuncu sıkıntısı yaşanıyor. 
Sarı-lacivertlilerde sağ kanatta görev yapan İbrahim Şirin\'in cezası yüzünden oynayamayacak olması teknik heyeti sıkıntıya sokarken, sol kanat Abdullah Balıkuv\'un da gribe yakalandığı bildirildi. Tedavisine başlanan Abdullah\'ın maça yetiştirilmeye çalışıldığı öğrenildi. Teknik direktör Aytekin Sümbül, şartlar ne olursa olsun İnegölspor\'u yenerek alt sıralardan uzaklaşacaklarını söyledi. Sümbül, \"İbrahim bizim için çok önemli bir futbolcu. Ancak ben takımıma güveniyorum. İnegöl karşısında taraftarımızın da desteği ile en iyi şekilde mücadele edeceğiz\" dedi. 
 

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