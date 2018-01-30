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Spor

Bucaspor'da Doğan'dan destek çağrısı

Onur ATIŞ / İZMİR, (DHA) TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Bucaspor'un başkanı Ahmet Doğan, maddi krizden kurtulmak için tüm dinamiklerin harekete geçmesi gerektiğini söyledi

30 Ocak 2018 15:03

Onur ATIŞ / İZMİR, (DHA)

TFF 2\'nci Lig Kırmızı Grup\'ta alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Bucaspor\'un başkanı Ahmet Doğan, maddi krizden kurtulmak için tüm dinamiklerin harekete geçmesi gerektiğini söyledi.
Ekonomik sıkıntıları sadece yönetim ve Buca Belediyesi\'nin destekleriyle atlatamayacaklarını belirten Doğan, \"Herkes kurtuluşu yönetim ya da belediyede arıyor. Suçu da bizlere atıyor. Buca, çok büyük bir ilçe. Sanayi kuruluşları, siyasi partiler, iş adamları, esnafımız herkes bu takıma sahip çıkmalı\" dedi. 
Bucaspor\'a verilecek destekle, kulübün önemli mesafeler kat edeceğini anlatan Doğan, \"Dinamiklerin bir an önce harekete geçmesini bekliyoruz. El birliği yaparsak, omuz omuza verirsek güzel günler göreceğimizden şüphemiz yok. İlçemizden beklediğimiz desteği görmeyi umuyoruz. Ancak beklentilerimiz karşılanmazsa, o zaman olağanüstü genel kurul kararı almayı düşünebiliriz\" diye konuştu. 
Mevcut kadroyla ilgili bir sorun yaşamadıklarını belirten Ahmet Doğan, \"Futbolcularımız Emre Özkan ve Onur Alkan\'la ilgili bir sıkıntımız yok. İkisi de formamızı giymeye devam edecek\" ifadelerini kullandı.
Satılması gündeme gelen ve Beşiktaş\'ın ilgilendiği genç oyuncu Atakan Kesgin\'in durumunun yarın belli olacağını ifade eden Ahmet Doğan, \"Atakan için 750 bin TL bonservis bedeli belirledik. Transferin son günü Atakan\'la ilgili vereceğimiz karar netleşecek\" açıklamasını yaptı.
 

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