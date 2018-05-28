Bucaspor'da Doğan'dan çağrı

Onur ATIŞ / İZMİR, (DHA)

TFF 3\'üncü Lig\'de mücadele edecek Bucaspor\'da 4-11 Haziran\'da gerçekleşecek genel kurulda henüz başkan adayı çıkmaması camiada sıkıntı yarattı.

İstifa eden Başkan Ahmet Doğan, Buca\'ya çağrıda bulundu. Tüm siyasi partilerin, belediyenin, iş adamlarının ve eski yönetimlerin kulüp etrafında birleşmesi gerektiğini ifade eden Doğan, \"Genel kurul kararı 11 gün önce alındı. Ancak kimse taşın altına elini koymadı. Ben kulübün kayyuma gitmemesi için yeniden aday olurum fakat tüm dinamiklerin harekete geçmesi gerekiyor. İlçemiz ve camiamız ortak bir aday üzerinde birleşmeli\" dedi.

Ahmet Doğan, \"Biz bu kulüp için mücadele edecek herkese desteğimizi veririz. Geç kalmadan yönetim oluşmalı ve sezon hazırlıkları başlamalı\" şeklinde konuştu.

Eski başkanlardan Çetin Kayışlı da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada başkan Doğan\'a benzer ifadeler kullandı. Kayışlı, \"Bugüne kadar her yerde konuşan kişilerin taşın altına ellerini koyup aday olmalarını bekliyorum. 1 Haziran\'dan itibaren Türkiye Futbol Federasyonu\'na giden futbolcuların ödemeleri başlayacak. Siyaset yapmadan kulübü hak ettiği yere getirelim\" cümlelerini kurdu.

