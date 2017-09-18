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Spor

Bucaspor'da Doğan sert çıktı

Onur ATIŞ / İZMİR, (DHA) TFF 2

18 Eylül 2017 16:27

Onur ATIŞ / İZMİR, (DHA)

TFF 2. Lig Kırmızı Grup\'ta evinde Keçiörengücü\'nün ardından Hatayaspor\'a da mağlup olan Bucaspor\'da Başkanı Ahmet Doğan takımı sert dille uyardı. Oynanan futbolun hayal kırıklığı olduğunu belirten Doğan, \"Önceki hafta Eyüpspor\'u deplasmanda 4-1 yenen takım ile Hatayspor\'a 2-1 mağlup olan takım arasında dağlar kadar fark vardı. Futbolcuları tanımakta zorluk çektim. Herkes aklını başına toplayacak. Biz yönetim olarak tüm imkanlarımızı seferber ettik. Oyuncularımızdan bize yakışacak performans bekliyorum\" diye konuştu. 

Asla umutsuzluğa kapılmadıklarını dile getiren Başkan Doğan, \"Futbolcularımızın gerçek kapasitesini ve kalitesini biliyoruz. Bundan sonra bu kadar kötü bir takım izlemeyeceğimize inanıyorum. İlk işimiz çarşamba günü evimizde Pendikspor\'u yenip Ziraat Türkiye Kupası\'nda tur atlamak. Ardından Kocaeli Birlikspor deplasmanında galip gelip çıkışa geçeceğiz\" dedi. Buca\'da sakatlığı süren orta saha Emin Aladağ\'ın Pendikspor müsabakasında da riske edilmeyeceği, tecrübeli oyuncunun Kocaeli Birlikspor sınavına yetişebileceği öğrenildi.

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