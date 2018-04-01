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Spor

Bucaspor'da buruk sevinç

Onur ATIŞ / İZMİR, (DHA) TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta Amed Sportif'le 90+2'nci dakikada attığı golle 1-1 berabere kalan Bucaspor mağlubiyetten son anda kurtulmanın sevinci yaşarken, kümede kalma yolunda ise avantaj kaybetti

01 Nisan 2018 15:39

Onur ATIŞ / İZMİR, (DHA)

TFF 2\'nci Lig Kırmızı Grup\'ta Amed Sportif\'le 90+2\'nci dakikada attığı golle 1-1 berabere kalan Bucaspor mağlubiyetten son anda kurtulmanın sevinci yaşarken, kümede kalma yolunda ise avantaj kaybetti. 
Teknik direktör Aytekin Sümbül mutlak galibiyet parolasıyla maça çıktıklarını belirterek, \"Çok fazla gol kaçırdık. Son anda beraberliği sağlamak bize moral verdi. Ancak şartlar ne olursa olsun kazanmalıydık. Kurtuluş yolunda 5 final maçımız kaldı. Gelecek hafta en önemli rakibimiz Bodrumspor\'la deplasmanda karşılaşacağız. Takımıma güveniyorum. Camiamızı mutlu edecek skorları alacağız. Amed karşısında da pozitif oyun sergiledik. Çizgimizi bozmayacağız. Sadece girdiğimiz pozisyonları değerlendirmeliyiz\" dedi. 
 

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