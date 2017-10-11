Bucaspor'da Bulut'tan gözdağı

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA)

TFF 2. Lig Kırmızı Grup\'ta evinde Mersin İdmanyurdu\'nu 1-0 yenerek 8 puanla 13. sıraya yükselen Bucaspor\'da dün göreve başlayan Teknik Direktör Mehmet Bulut, takımda disiplinsizliğe izin vermeyeceğini söyledi. Başkan Ahmet Doğan\'ın geçen hafta, \"Bazı futbolcuları kadro dışı bırakabiliriz. Kararı yeni teknik direktörümüz verecek\" açıklamasının ardından gözlerin çevrildiği deneyimli teknik adam, \"Kimseye önyargılı davranamayız. Ancak ilerleyen zamanlarda disiplinsizlik yapanın gözünün yaşına bakmayız. Bizim için öncelikle takımın menfaatleri önemli\" diye konuştu.

Kaynaklar Tesisleri\'nde İnegölspor deplasmanının hazırlıklarını sürdüren sarı-lacivertlilerde ayak bileğindeki sakatlıktan kurtulan Emin Aladağ, takımla çalışmalara başladı. 2. haftadaki Eyüpspor deplasmanında sakatlandıktan sonra 5 maç forma giyemeyen deneyimli futbolcunun şans verilmesi halinde görev alabileceği belirtildi. Adalesinde toplanma olan forvet İlyas, takımdan ayrı düz koşu yapıyor. Fırtanı\'nın formda golcüsü İlyas\'ın Mersin randevusunda ağrılarına rağmen görev aldığı öğrenildi. Öte yandan annesi vefat eden stoper Veli, bu hafta da kadroda yer almayacak.

FOTOĞRAFLI