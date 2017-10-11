T24 LogoT24 Logo
Spor

Bucaspor'da Bulut'tan gözdağı

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA) TFF 2

11 Ekim 2017 15:02

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA)

TFF 2. Lig Kırmızı Grup\'ta evinde Mersin İdmanyurdu\'nu 1-0 yenerek 8 puanla 13. sıraya yükselen Bucaspor\'da dün göreve başlayan Teknik Direktör Mehmet Bulut, takımda disiplinsizliğe izin vermeyeceğini söyledi. Başkan Ahmet Doğan\'ın geçen hafta, \"Bazı futbolcuları kadro dışı bırakabiliriz. Kararı yeni teknik direktörümüz verecek\" açıklamasının ardından gözlerin çevrildiği deneyimli teknik adam, \"Kimseye önyargılı davranamayız. Ancak ilerleyen zamanlarda disiplinsizlik yapanın gözünün yaşına bakmayız. Bizim için öncelikle takımın menfaatleri önemli\" diye konuştu.

Kaynaklar Tesisleri\'nde İnegölspor deplasmanının hazırlıklarını sürdüren sarı-lacivertlilerde ayak bileğindeki sakatlıktan kurtulan Emin Aladağ, takımla çalışmalara başladı. 2. haftadaki Eyüpspor deplasmanında sakatlandıktan sonra 5 maç forma giyemeyen deneyimli futbolcunun şans verilmesi halinde görev alabileceği belirtildi. Adalesinde toplanma olan forvet İlyas, takımdan ayrı düz koşu yapıyor. Fırtanı\'nın formda golcüsü İlyas\'ın Mersin randevusunda ağrılarına rağmen görev aldığı öğrenildi. Öte yandan annesi vefat eden stoper Veli, bu hafta da kadroda yer almayacak.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Mustafa KÖPRÜLÜDHA TFFLig Kırmızı GrupMersinBucasporTeknik Direktör Mehmet BulutBaşkan Ahmet DoğanKararıAncakBizimKaynaklar TesisleriEmin AladağEyüpsporAdalesindeFırtanıVeliFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ahmet Hakan, eski CHP'li vekilin sözlerine sinirlendi; yayından aldı: Bağlamayın...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

Prof. Naci Görür: Elazığ ve köyleriyle ilgili projeler hazırladık, TÜBİTAK...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24