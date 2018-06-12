Bucaspor'da başkansız seçim

Onur ATIŞ / İZMİR, (DHA)

TFF 3\'üncü Lig ekiplerinden Bucaspor tarihinin en ilginç genel kurullarından birini gerçekleştirdi. Mevcut başkan Ahmet Doğan’ın istifa etmesinin ardından yapılan kongrede aday çıkmayınca, kulübün kayyuma gitmemesi için geçici yönetim kurulu listesi oluşturdu. Ancak oluşturulan listede herhangi bir başkan belirlenmedi. Daha önce aday olacağını açıklayan eski başkan Çetin Kayışlı ise kararını değiştirdi ve son anda adaylıktan çekildi. Divan Kurulu’na sunulan 17 kişilik dosya oy birliği ile kabul edilirken, başkanın önümüzdeki salı günü gerçekleşecek yönetim kurulu toplantısından sonra belirleneceği ifade edildi.

Geçici göreve gelen yönetimin tekrar seçim kararı alacağı açıklandı. Bucaspor’da yapılan kongreye 440 delegenin sadece 81’i katıldı. Yönetim listesinde yer alan isimler ise şöyle: İrfan Bal, Hakan Özdem, Yılmaz Deniz, Murat Sidar, Ümit Alpay, Doğan Sarıkaya, Ümit Türkmen, Orhan Aslaner, Rıfat Doğan, Coşkun Yıldıdrım, Teymur Tamet, Zübeyir Kılıç, Melih Taner, Erkan Çiçek, Eşref Çakır ve Sait Öner.

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