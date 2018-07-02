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Spor

Bucaspor'da Barış gitti

İZMİR, (DHA) TFF 3'üncü Lig'de mevcut futbolcularını bir bir kaybeden transfer yasaklısı Bucaspor'da geçen sezon kadro dışı kalan genç sağ kanat Barış Tenşi de sözleşmesini feshetti

02 Temmuz 2018 14:18

İZMİR, (DHA)

TFF 3\'üncü Lig\'de mevcut futbolcularını bir bir kaybeden transfer yasaklısı Bucaspor\'da geçen sezon kadro dışı kalan genç sağ kanat Barış Tenşi de sözleşmesini feshetti.
İzmir ekibinde profesyonel olan 21 yaşındaki futbolcu, geçen sezon sadece Ziraat Türkiye Kupası\'nda deplasmanda Demir Grup Sivasspor\'a karşı forma giymişti. Barış, sarı-lacivertli formayla TFF 2\'nci Lig\'de toplam 25 maçta 1 gol attı, kupada ise 9 kez şans bulup 1 gol kaydetti. Bir dönem ismi Çaykur Rizespor\'la anılan Barış, geçen sezon başında önce satış sonra kiralık listesine konulmasına rağmen kulüp bulamamıştı.
 

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