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Spor

Bucaspor'da Barış döndü

Onur ATIŞ / İZMİR, (DHA) TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup ekiplerinden Bucaspor'da yönetim takımdan ayrılan orta saha oyuncusu Barış Tenşi ile anlaşma sağladı

26 Ağustos 2018 16:49

Onur ATIŞ / İZMİR, (DHA)

TFF 3\'üncü Lig 3\'üncü Grup ekiplerinden Bucaspor\'da yönetim takımdan ayrılan orta saha oyuncusu Barış Tenşi ile anlaşma sağladı.
Alacaklarının ödenmesi için daha önce Futbol Federasyonu kanalıyla kulübe ihtar çekip serbest kalma hakkı elde eden genç oyuncuyla yapılan görüşmeler sonuç verdi ve Barış yeniden idmanlara çıkmaya başladı. Stoper Ömer Kanberoğlu ve golcü Hasan Kaşıkara\'yı da takımda tutan kurmaylar mevcut futbolcuların paralarını yatırarak olası ayrılıkların önüne geçmiş oldu. 

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