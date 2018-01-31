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Spor

Bucaspor'da Atakan gitti

Onur ATIŞ / İZMİR, (DHA) TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Bucaspor'un genç futbolcusu Kerem Atakan Kesgin, resmen takımdan ayrıldı

31 Ocak 2018 17:46

Onur ATIŞ / İZMİR, (DHA)

TFF 2\'nci Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Bucaspor\'un genç futbolcusu Kerem Atakan Kesgin, resmen takımdan ayrıldı. 
Futbolcunun sözleşmesinde yer alan, \"1 milyon 200 bin TL\'ye serbest kalır\" maddesinden yola çıkan menajeri devreye girerek oyuncunun bonservisini aldı. Bucaspor Başkanı Ahmet Doğan\'la görüşen Atakan, menajeri kanalıyla 800 bin TL nakit para ödeyerek serbest kaldı. U19 Milli Takım\'da da görev yapan 17 yaşındaki orta saha, bu sezon Buca\'da 10 maça çıktı. 
Bucaspor\'un Atakan\'la ilgili yaptığı açıklamada, \"İki haftadır kulübümüzde mutsuz olduğunu ve ayrılmak istediğini dile getiren Kerem Atakan Kesgin ile görüşmeler yapılmışsa da tüm uğraşlara rağmen kendisi gitme yönündeki iradesini ortaya koymuştur. Bu nedenle kendisi hakkında bir bonservis bedeli belirlenmiş ve kulüpte kalan alacaklarını da silmesi ile bonservis bedelinin teslim alınması sonucu sözleşme karşılıklı uzlaşı ile fesih edilmiştir\" ifadeleri kullanıldı.

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