Bucaspor'da Aktaş rest çekti

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA) -

BUCASPOR Başkanı Cihan Aktaş, kulübü amatör kümeye düşürme tehdidiyle FIFA\'ya şikayet eden eski futbolcuları Dady\'ye rest çekerken ilk kez gerekirse başka bir kulüp devralabileceklerini açıkladı. Başkan Aktaş, 1 milyon 100 bin Euro isteyen futbolcunun avukatına, \"Siz benimle uzlaşmak zorundasınız. Gerekirse 2 milyon TL\'ye borçsuz başka bir kulüp alır, gelecek yıl adını değiştiririz. Paranızı da ömür boyu alamazsınız\" mesajı gönderdi.

Dady\'ye olan borç nedeniyle 6 puan silme ya da küme düşürülme cezası alabileceklerini hatırlatan Cihan Aktaş, alternatif planlarının olduğunu ifade ederek, \"Bucaspor\'un toplam borcu 45 milyon TL. Hiçbir gelirimiz yok. Ayda 600 bin TL\'lik masrafımız var. Hepsini kendim ödüyorum. En kötü senaryoda başka bir takım alırız. Temasta olduğumuz 1-2 kulüp var\" dedi.

2010-11 sezonunda Süper Lig\'de Bucaspor forması giyen Dady\'nin avukatına 350 bin Euro teklif ettiğini belirten Başkan Cihan Aktaş, \"Pazarlıkta belirli bir aşamaya gelmiştik ancak Bucaspor\'un eski bir yöneticisi avukatı arayıp, \'Bucaspor amatöre düşerse, borç başkanın şahsi borcu sayılacak ve tüm parayı ödemek zorunda kalacak. Şikayetinizi geri çekmeyin\' yalanını uydurmuş. Avukat Nelson buna inanıp 1 milyon 100 bin Euro tutarındaki tüm alacağı istedi. Şu an kendisine ulaşamıyoruz. Bucaspor amatöre düşerse yasaya göre sadece kendi dönemimdeki vergi borçlarından sorumluyum. Vergi taksitlerini de ödüyorum. Ya benimle uzlaşacaklar ya da şirketleşme planını devreye sokacağım. Benimle uzlaşmak zorundalar\" diye konuştu.