Bucaspor'da Aktaş dönemi 

Onur ATIŞ / İZMİR, (DHA)

TFF 3. Lig 3. Grup ekiplerinden Bucaspor\'un yeni başkanı Cihan Aktaş oldu.

Yaz döneminde 3. kongresini gerçekleştiren sarı-lacivertlilerde tek liste ile seçime giren Aktaş, \"Başarı elde etmek için ne gerekiyorsa yapacağız\" dedi.

Bu yıl mali tabloyu düzeltmek için sistemli bir şekilde çalışacaklarını ifade eden Aktaş, \"Bana destek veren camiamıza ve taraftarımıza teşekkür ediyorum\" diye konuştu.

Kadrosu dağılıp mali ve idari sıkıntılarla boğuşan sarı-lacivertlilerde 11 Haziran ve 16 Temmuz\'da gerçekleşen genel kurulda İrfan Bal başkanlık koltuğuna oturmuştu. Ancak taraftarların kulüp binasını basıp yönetime el koyduğunu açıklamasının ardından Bal istifa etmişti. Yeni Başkan Cihan Aktaş\'ın yönetim kurulu listesinde şu isimler yer alıyor:

Mehmet Sevinç, Yusuf Kaya, Volkan Okudan, Serdar Deniz, Okan Bulut, Olgun Dallıoğlu, Kıvanç Özkan ve İbrahim Ülgen.

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