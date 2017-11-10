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Spor

Bucaspor'da af yok

Onur ATIŞ/İZMİR, (DHA)- TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Bucaspor'da alınan kötü sonuçların ardından süresiz kadro dışı bırakılan sağ bek Murat Akyüz, kanat oyuncusu Zafer Çevik ve orta saha Mehmet İncebacak'ın devre arasında gönderileceği öğrenild

10 Kasım 2017 14:51

Onur ATIŞ/İZMİR, (DHA)- TFF 2\'nci Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Bucaspor\'da alınan kötü sonuçların ardından süresiz kadro dışı bırakılan sağ bek Murat Akyüz, kanat oyuncusu Zafer Çevik ve orta saha Mehmet İncebacak\'ın devre arasında gönderileceği öğrenildi.
Üç oyuncu için bonservis bedeli belirleyen Bucaspor\'un tekliflere açık olduğu ifade edildi. Murat, Zafer ve Mehmet\'in devre arasına kadar altyapı takımlarıyla idmanlarını sürdürecekleri belirtildi. Bucaspor\'da sezon başında kadrodan çıkarılan Barış Tenşi ise A takımla idmanlarını sürdürüyor. Amed Sportif karşılaşmasının hazırlıklarını sürdüren sarı-lacivertlilerde Uğurcan kart cezalısı, Şenol ise sakat. 

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