Bucaspor'da aday krizi

İZMİR, (DHA)

TFF 3\'üncü Lig ekiplerinden Bucaspor\'da 11 Haziran Pazartesi günü gerçekleşecek genel kurulda, daha önce aday olduklarını belirten eski başkan Çetin Kayışlı ve yönetici Okan Bulut\'un kararlarından vazgeçtikleri ifade edildi.

Yaşanan olumsuz tablo karşısında Kayışlı ve Bulut\'un adaylıktan çekilmesinin ardından gözler istifa eden mevcut başkan Ahmet Doğan\'a çevrildi.

Ahmet Doğan, kulübün kayyuma gitmemesi için yeniden taşın altına elini koyacağını söylerken, Kayışlı\'nın da aynı düşüncede olduğu öğrenildi. Sportif ve ekonomik olarak çok zor günler geçiren sarı-lacivertlilerde camianın sessiz kalması da dikkatlerden kaçmadı. Taraftarlar ise sosyal medyadan Buca\'da yaşayan siyasetçilere, iş adamlarına ve eski yöneticilere birlik çağrısı yaptı.

