Bucaspor'da 3 puan sevinci

Mustafa KÖPRÜLÜ/İZMİR, (DHA)- TFF 2\'nci Lig Kırmızı Grup\'ta evinde son sıradaki Mersin İdmanyurdu\'nu 1-0 mağlup eden Bucaspor, farklı galibiyetin beklendiği maçta tek golle de olsa 3 puan almanın sevincini yaşadı.

Teknik direktör Ahmet Yıldırım\'la yolların ayrılmasının ardından anlaşma sağlanan yeni teknik direktör Mehmet Bulut müsabakayı tribünden izlerken takımı sahaya çıkaran Sportif Direktör Halim Karaköse, galibiyetin mental açıdan önemli olduğunu vurguladı. Sıkıntılı bir süreçten geçtiklerini ifade eden Karaköse, \"Galip gelmek önemli, 1-0 da olsa 20-0 da olsa 3 puan alıyorsunuz. Futbol sahada oynanıyor ve karşımızda bir rakip vardı. Teknik direktör değişikliği nedeniyle oyuncularımızın kafaları karışıktı\" dedi.

Müsabakanın ilk yarısında iyi oynadıklarını dile getiren Halim Karaköse, \"İlk yarıda kaçırdığımız 3-4 pozisyon vardı. İkinci golü bulsaydık farklı bir skor alabilirdik. İkinci devrede fiziksel ve mental açıdan oyundan düştük. Yine de Mersin İdmanyurdu tehlikeli pozisyona giremedi. Gençlerimizi oynattık. Tecrübe kazandıkça daha iyi olacaklar. İkinci devrede takımda fiziksel düşüş başlayınca tecrübeli futbolcuları sahaya sürdük. İstediğimiz 3 puanı aldığımız için mutluyuz\" diye konuştu. Bucaspor\'un tek golünü atan forvet İlyas, toplam gol sayısını 7\'ye çıkardı. Öte yandan Teknik direktör Mehmet Bulut\'un resmi sözleşme imzaladıktan sonra yarın takımın başında ilk idmanına çıkacağı öğrenildi.