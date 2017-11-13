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Spor

Bucaspor'da 1 puan sevinci

İZMİR, (DHA) TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta Amed Sportif deplasmanından 1-1'lik beraberlikle dönen Bucaspor 1 puana sevindi

13 Kasım 2017 14:59

İZMİR, (DHA)

TFF 2\'nci Lig Kırmızı Grup\'ta Amed Sportif deplasmanından 1-1\'lik beraberlikle dönen Bucaspor 1 puana sevindi. Teknik direktör Mehmet Bulut, dış sahada alınan her puanın kendileri için oldukça değerli olduğunu söyledi. Geçen haftaki Tuzlaspor galibiyetinin ardından çıkış yakaladıklarını belirten Bulut, \"Amed Sportif en zorlu deplasmanlardan biri. Buradan galibiyet de çıkarabilirdik. Önemli pozisyonları değerlendiremedik. Netice istediğimizi aldık\" diye konuştu.
Maç sonunda havaalanına giderken takım otobüsünün taşlandığını belirten Mehmet Bulut, \"Maalesef stat çıkışı istemediğimiz olaylar yaşadık. Otobüsümüzün camları kırıldı ve kırık camlarla havaalanına kadar gittik. Neyse ki hiçbir futbolcumuz ve personelimiz yara almadan alana vardı. Artık futbolda bu tür olayların yaşanmasını istemiyoruz\" dedi. Karşılaşmada sol kaşı açılan stoper Veli Kızılkaya\'nın ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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