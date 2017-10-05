T24 LogoT24 Logo
Spor

Bucaspor'a Yılmaz Vural'dan veto

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA) TFF 2

05 Ekim 2017 15:53

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA)

TFF 2. Lig Kırmızı Grup\'ta deplasmanda aldığı 3-1\'lik Sarıyer mağlubiyeti sonrası Teknik Direktör Ahmet Yıldırım\'la yollarını ayıran Bucaspor\'da yönetimin ilk görüşmeyi Teknik Direktör Yılmaz Vural\'la yaptığı öğrenildi.

Geçen sezon Göztepe\'yi TFF 1. Lig\'de Play-Off şampiyonu yaparak Süper Lig\'e taşıyan deneyimli teknik adamın, \"Süper Lig ve 1. Lig\'den görüştüğüm kulüpler var. Teklifiniz için size teşekkür ediyorum\" yanıtı verdiği öğrenildi. Takımın başına tecrübeli bir teknik patron getirmeyi planlayan Ahmet Doğan başkanlığındaki yönetim alternatif isimlere yöneldi. Fırtına\'da yeni teknik patronun en kısa sürede belirleneceği ifade edildi. Bu arada maaş alacağını ve tazminatının bir bölümünü isteyen Ahmet Yıldırım\'la anlaşma sağlandı ve genç çalıştırıcının sözleşmesi feshedildi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Mustafa KÖPRÜLÜDHA TFFLig Kırmızı GrupSarıyerTeknik Direktör Ahmet YıldırımBucasporTeknik Direktör Yılmaz VuralGeçenGöztepe TFFLig PlayOffSüper LigLigTeklifinizTakımınAhmet DoğanFırtınaBuAhmet

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ahmet Hakan, eski CHP'li vekilin sözlerine sinirlendi; yayından aldı: Bağlamayın...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

AKP'de bir istifa daha: Eski vekil "Her şey daha güzel...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24