Bucaspor'a prim jesti

Onur ATIŞ / İZMİR, (DHA)

TFF 3\'üncü Lig 3\'üncü Grup\'ta tamamı altyapıdan gelen oyunculardan kurulu kadrosuyla Anagold 24 Erzincanspor\'la 1-1 berabere kalan Bucaspor\'da yönetim oyunculara prim dopingi yaptı.

Genç futbolcuların gösterdiği performanstan son derece memnun kalan Bucaspor Başkanı Cihan Aktaş\'ın iç saha beraberliğine prim verilmemesine rağmen futbolcuların hesabına 1500\'er TL para yatırdığı bildirildi. Aktaş\'ın jesti karşısında oldukça mutlu olan oyuncular camiaya başarı sözü verdi. Yönetimin dış saha galibiyetine 2 bin TL, deplasman beraberliğine ve iç saha galibiyetine de biner TL prim vereceği vurgulandı.

Cihan Aktaş\'ın kritik maçların kazanılması durumunda da takıma ekstra prim ödeyeceği bildirildi. Öte yandan teknik direktör Yüksel Kepoğlu\'nun Erzincanspor maçı öncesi soyunma odasında yaptığı motivasyon konuşması oldukça dikkat çekti. Kepoğlu genç oyunculara, \"Nereden geldiğinizi unutmayın. Buca Belediye\'den, Şirinyer\'den, Pınarbaşı\'ndan, Bucaspor Akademi\'den bu sahaya çıkmak için geldiniz. Çok mücadele ettiniz, çok çileler çektiniz. Şimdi buradasınız, kendi kaderinizi yazın. Taraftara layık olun. Siz ne isterseniz o olacak\" ifadelerini kullandı.