Bucaspor'a Piriştina morali

İZMİR, (DHA) - TFF 2\'nci Lig Kırmızı Grup\'ta pazar günü kümede kalma yarışında Bodrum Belediyesi Bodrumspor\'a hayati öneme sahip maçta konuk olacak Bucaspor\'a Buca Belediye Başkanı Levent Piriştina\'dan moral geldi. Takımı Kaynaklar Tesisleri\'nde ziyaret eden Piriştina, futbolculara prim dağıtarak zorlu deplasmana motive etmeye çalıştı. Başkan Ahmet Doğan ve yöneticilerle birlikte takımla öğle yemeğinde de bir araya gelen Belediye Başkanı Piriştina, futbolculardan 3 puan sözü alarak, \"Belki bir iki hafta aksilik oldu ama bugün moralimiz, taraftarımız, inancımız herkesten iyi, yüreğimiz ve inancımız kuvvetli. Pazar günü hepimiz oradayız. İnşallah Pazar akşamı Bucamıza şarkılar, türküler söyleyerek döneceğiz. Kazanacağımıza inanıyorum\" dedi.

KAYBETMEK İSTEMİYOR\"

Bucaspor, kritik Bodrum Belediyesi Bodrumspor deplasmanında kayıp yaşamak istemiyor. Bodrum\'la birlikte 28 puanla düşme korkusu yaşayan sarı-lacivertlilerde teknik direktör Aytekin Sümbül, \"Sakat ve cezalı oyuncumuz yok, tam kadroyuz. Sahaya galibiyet için çıkacağız. Ancak Bodrum\'dan alacağımız 1 puanın bile önemi çok büyük. Yeter ki yenilmeyelim. Futbolcularım en iyi şekilde karşılaşmaya hazırlanıyor. Takımıma güvenim tam\" dedi.

Sarı-lacivertli taraftarlara Bodrum İlçe Stadı\'nda 237 kişilik yer ayrıldı. Bucaspor, iç sahadaki son Amed Sportif maçında taraftarının aynı sezon içinde 4\'üncü kez neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle PFDK\'dan 12 bin TL ceza alıp seyircisiz oynama sınırına geldi.

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