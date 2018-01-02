Bucaspor'a kamp müjdesi

Onur ATIŞ/İZMİR, (DHA)- TFF 2\'nci Lig Kırmızı Grup\'ta alt sıralarda yer alan ve yaşadığı ekonomik sıkıntılar yüzünden zor günler geçiren Bucaspor, devre arasında Antalya kampına gidebilecek. Yönetimin kamp için kaynak bulduğu öğrenilirken, sarı-lacivertlilerin 4-12 Ocak tarihleri arasında çalışmalarını Antalya\'da yapacağı vurgulandı. Teknik direktör Aytekin Sümbül, yoğun bir dönem geçireceklerini belirterek, \"Burada 3 hazırlık maçı yapmayı planlıyoruz. Çok sıkı bir şekilde çalışıp, ikinci yarıya güçlü bir şekilde girmek istiyoruz\" dedi. Sarı-lacivertlilerde kiralık verilecek Hasan, Gökay ve Barış\'ın yanı sıra süresiz kadro dışı kalan Zafer ve Mehmet ile kadroda düşünülmeyen Emin ve Ahmet, kafileye dahil edilmeyecek.