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Spor

Bucaspor'a Erkan'dan fedakarlık

Onur ATIŞ / İZMİR, (DHA) -  TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup ekiplerinden Bucaspor transfer yasağını kaldırmak için 26 eski futbolcusuyla anlaşma sağlarken, Erkan Taşkıran'ın büyük fedakarlıkta bulunduğu öğrenildi

14 Ocak 2019 16:04

Onur ATIŞ / İZMİR, (DHA) - 
TFF 3\'üncü Lig 3\'üncü Grup ekiplerinden Bucaspor transfer yasağını kaldırmak için 26 eski futbolcusuyla anlaşma sağlarken, Erkan Taşkıran\'ın büyük fedakarlıkta bulunduğu öğrenildi. Sarı-lacivertlilerde toplam 8 sezon oynayan deneyimli futbolcunun 1 milyon TL\'nin üzerindeki alacağını erteleyip kurmaylara muvafakatname verdiği ortaya çıktı. 
Şu anda Kastamonuspor forması giyen Erkan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada tüm oyuncuların Bucaspor\'a destek vermesini istedi. Taraftarlar da Erkan\'ı mesaj yağmuruna tutup eski yıldızlarına övgüler yağdırdı. Bucaspor\'un transfer tahtasını açabilmesi için Veli Kızılkaya, Serkan Yanık ve Recep Niyaz\'la da anlaşma sağlaması gerekiyor. 

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