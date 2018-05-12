Bucaspor'a Erkan darbesi

Onur ATIŞ / İZMİR, (DHA)

TFF 3. Lig\'e düşüp taraftarını üzen Bucaspor, eski futbolcularına olan borçları yüzünden iyice köşeye sıkıştı.

Sarı-lacivertlilerde yıllarca forma giyen sol kanat oyuncusu Erkan Taşkıran\'ın yaklaşık 700 bin TL alacağı yüzünden kulübe icra gönderdiği öğrenildi. Tecrübeli futbolcunun 2012 yılından bu yana Bucaspor\'da alacaklarının olduğu ve hiçbir yönetimin Erkan\'ın dosyasını kapatamadığı bildirildi. Biriken borçların ödenmemesi nedeniyle tacrübeli futbolcunun son çare olarak icra takibi başlattığı vurgulandı.

Erkan\'ın yanı sıra diğer eski eski oyuncuların da hukuki işlem başlatacakları bildirildi. Bucaspor\'un sadece Erkan ve Zafer Çevik\'e 1 milyon 900 bin TL borçlu olduğu ifade edildi. Gelecek sezon 28 yıl sonra 3. Lig\'de mücadele edecek Fırtına\'da transfer yasağını kaldırabilmek için 5 milyon TL civarında ödeme yapılması gerekiyor. Eski yabancı futbolcularla anlaşıp FIFA dosyalarını büyük oranda temizleyen İzmir ekibinde yeni yönetimin nasıl bir yol izleyeceği merakla bekleniyor. Bu arada İzmir ekibinde mevcut kadro da dağılma aşamasında.