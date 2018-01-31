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Spor

Bucaspor'a büyük şok

Onur ATIŞ / İZMİR, (DHA) TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta yaşadığı maddi sıkıntılar yüzünden birçok as futbolcusunu kaybeden Bucaspor, takıma döndürmeye çalıştığı forvet Alpay Aldemir'i de İstanbulspor'a kaptırdı

31 Ocak 2018 15:14

Onur ATIŞ / İZMİR, (DHA)

TFF 2\'nci Lig Kırmızı Grup\'ta yaşadığı maddi sıkıntılar yüzünden birçok as futbolcusunu kaybeden Bucaspor, takıma döndürmeye çalıştığı forvet Alpay Aldemir\'i de İstanbulspor\'a kaptırdı. 
Alacaklarını tahsil edemediği gerekçesiyle sözleşmesini tek taraflı fesheden genç futbolcuyla günlerdir görüşme halinde olan yönetimin teklifini geri çeviren Alpay, İstanbulspor\'a imza attı. Sarı-siyahlı formayı sırtına geçiren 20 yaşındaki golcünün elden kaçması taraftarın büyük tepkisini çekti. Şu ana kadar kaleci Mert, Veli, Zafer, Murat, Mehmet, Burak, Alpay ve Emin\'le yollarını ayırmak zorunda kalan Fırtına, Emre Özkan ve Onur\'la ise anlaşma sağladı. 
Sarı-lacivertliler, paralarını alamadıkları için takımdan ayrılması gündeme gelen iki futbolcuyla sorununu çözdü. Onur, anlaşma sağlanmasının ardından idmana çıktı. Emre Özkan\'ın ise özel izin nedeniyle antrenmana katılmadığı belirtildi. Bucaspor\'un satmayı düşündüğü genç orta saha oyuncusu Atakan da transfer görüşmeleri nedeniyle son idmanda yer almadı. Öte yandan Kaynaklar Tesisleri\'nin 1 haftadır kesik olan elektrikleri açıldı. Yaklaşık 40 bin TL borç yüzünden karanlıkta kalan tesisin borcu ödendi. Gaziemir\'de otelde konaklayan ve hazırlıklarını Buca Arena\'da yapan takımın, yeniden Kaynaklar\'a döneceği ifade edildi.

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