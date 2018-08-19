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Spor

Bucaspor'a bayram dopingi

İZMİR, (DHA) TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup temsilcisi Bucaspor'da geçtiğimiz hafta başkanlık koltuğuna oturan Cihan Aktaş, Kaynaklar Tesisleri'ne gelerek takıma bayram dopingi yaptı

19 Ağustos 2018 15:09

İZMİR, (DHA)

TFF 3\'üncü Lig 3\'üncü Grup temsilcisi Bucaspor\'da geçtiğimiz hafta başkanlık koltuğuna oturan Cihan Aktaş, Kaynaklar Tesisleri\'ne gelerek takıma bayram dopingi yaptı.
Teknik ekip, futbolcular ve personelle tanışan Cihan Aktaş, biriken alacakları yatırarak takıma adeta bayram hediyesi verdi. Aktaş\'ın Kurban Bayramı dolayısıyla herkese ekstra ödemeler de yaptığı vurgulandı. Aylarca maddi sıkıntılar yaşayan teknik ekip, futbolcular ve personel büyük moral buldu. 
Önce kulübün ekonomik sıkıntılarını gidereceklerini ifade eden Aktaş, \"Zor bir göreve geldik ancak taşın altına elimizi koymaktan asla sakınmayacağız. Takımımıza güvenimiz zam. Futbolcularımız çok genç. Bu sezon herkes çok çalışacak ve formanın hakkını verecek\" dedi. 
Teknik direktör Yüksel Kepoğlu ise hazırlıkların son sürat devam ettiğini ifade ederek, \"Lig başlayana kadar hazır hale geleceğiz. Gençlerimizin potansiyelini ortaya çıkaracağız\" diye konuştu. 

(FOTOĞRAFLI)

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