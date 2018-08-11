Bucaspor'a Aytaç ve Sercan'dan destek

Onur ATIŞ / İZMİR, (DHA)

TFF 3. Lig\'e düştükten sonra maddi ve idari krizleri aşamayan Bucaspor\'a futbolculardan destek gelmeye devam ediyor. Eski oyunculardan Emre Özkan ve Mehmet Sak\'ın ardından kulübün altyapısından yetişen Sercan Kaya ile Altay patentli Bursasporlu Aytaç Kara, sarı-lacivertlilere gıda yardımında bulundu. İki futbolcunun Bucaspor kadrosundaki genç oyuncular için Kaynaklar Tesisleri\'ne erzak göndermesi camia tarafından memnuniyetle karşılandı. Taraftarlar sosyal medya üzerinden iki oyuncuya teşekkür etti.

Gençlik Geliştirme Derneği Başkanı İbrahim Ülgen, \"Çocuklarımıza sahip çıkan herkese çok teşekkür ediyorum\" dedi.

Bucasporlu futbolseverler de tesislerdeki onarım işlerini gerçekleştiriyor.