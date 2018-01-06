Bucaspor'a altyapı takviyesi

İZMİR, (DHA)

TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Bucaspor\'da transfer yasağı nedeniyle takviye yapamayan yönetim, Antalya kampına altyapıdan 7 oyuncuyu dahil etti.

Sarı-lacivertlilerde U17 ve U19 takımında forma giyen gençlerden stoper Doğan Çamlı, orta saha oyuncuları Cuma Menize ve Özcan Sertgöz, kaleciler Kadir Balcı ve Vedat Böyükgül, kanat oyuncusu Oğuz Aydın ve sol bek Hakkıcan Fotbolcu kamp boyunca A takımla antrenmanlara çıkacak. Genç kramponlar Teknik Direktör Aytekin Sümbül\'ün gözüne girmeye çalışacak.

Öte yandan Fırtına\'da sağ bek Murat Akyüz ve kaleci Mert\'in ardından alacakları yatırılmadığı için serbest kalan Emin Aladağ ile Ahmet Tamet de sözleşmelerini feshetti.