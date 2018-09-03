Bucaspor umutlu

Onur ATIŞ / İZMİR, (DHA)

TFF 3\'üncü Lig 3\'üncü Grup\'ta sezona idari krizlerin gölgesinde hazırlandıktan sonra ilk hafta konuk ettiği Anagold 24 Erzincanspor\'la 88\'inci dakikada attığı golle 1-1 berabere kalıp puanı kurtaran Bucaspor, sergilediği performansla taraftarından alkış aldı.

Üst üste 5 sezondur ilk haftalarda galibiyet göremeyen İzmir ekibinde, altyapıdan gelen futbolcuların oyunu gelecek için umut verdi. Teknik direktör Yüksel Kepoğlu, takımının 90 dakika mücadele ettiğini belirterek, \"Tek eksiğimiz tecrübesizlik. Bunu da zamanla aşacağız\" dedi.

Kadrosundaki tüm futbolcuların Buca Futbol Akademisi\'nden yetiştiğini hatırlatan Kepoğlu, \"Çocuklarımız beraber büyüdü, beraber uyudu, beraber yemek yedi. Herkes gönülden kardeşlik kurdu. Bu bizim için büyük avantaj. Erzincanspor karşısında gencecik futbolcularımız sonuna kadar savaştı. Yenilgiyi kabul etmediler ve son 2 dakikada hak ettikleri golü attılar. Zaman geçtikçe oyuncularımız deneyim sahibi olacak. İnanıyorum daha iyi skorlar elde edeceğiz\" açıklamasında bulundu.