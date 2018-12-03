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Spor

Bucaspor puandan memnun

Onur ATIŞ / İZMİR, (DHA) TFF 3

03 Aralık 2018 16:13

Onur ATIŞ / İZMİR, (DHA)

TFF 3. Lig 3. Grup\'ta kümede kalma savaşı veren Bucaspor, alt sıralardaki rakiplerinden Gölcükspor\'la deplasmanda 1-1 berabere kalırken, teknik direktör Algun Erdem alınan 1 puanın kazanç olduğunu söyledi. Saha zemininin adeta balçığı andırdığını ifade eden Erdem, \"Saha şartlarında futbol oynamak kolay olmadı. Takımım öne geçti ve ardından da golü yedik. Mücadelemizden memnunum. Kötü bir zeminde sakat vermemek de bizi sevindirdi. Hedefimiz ilk devreyi en az 17 puanla tamamlamak. 2 maçımız kaldı, istediğimiz hedefe ulaşacağız. Deplasmanlarda alınan puan ya da puanlar kıymetlidir. Artık cumartesi günü evimizde oynayacağımız Turgutluspor karşılaşmasını düşünmeliyiz\" dedi.  

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