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Spor

Bucaspor nefes aldı

Onur ATIŞ/İZMİR, (DHA)- TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta aldığı üst üste mağlubiyetlerin ardından küme düşme potasına yaklaşan Bucaspor'un yüzü Ziraat Türkiye Kupası'nda güldü

26 Ekim 2017 14:58

Onur ATIŞ/İZMİR, (DHA)- TFF 2\'nci Lig Kırmızı Grup\'ta aldığı üst üste mağlubiyetlerin ardından küme düşme potasına yaklaşan Bucaspor\'un yüzü Ziraat Türkiye Kupası\'nda güldü.
Sarı-lacivertliler 4\'üncü tur maçında Amed Sportif\'i evinde 2-1 yenip taraftarıyla barıştı. Uzun süredir kayıplarda olan Deniz Pero\'nun golleriyle rakibini eleyen Bucaspor\'da Başkan Ahmet Doğan, genç futbolcuların performansını çok beğendiğini söyledi. Ligde de bir an önce çıkışa geçeceklerini belirten Doğan, \"Taraftarımızın içi rahat olsun. Bu takım önemli yerlere gelecek. Kupada aldığımız bu galibiyet bizi ateşleyecek\" ifadelerini kullandı.
Yönetimde hiçbir sorun yaşanmadığını belirten Doğan, \"Bazı kesimler benim kasım ayında olağanüstü genel kurul yapacağımı iddia etmiş. Yönetimimdeki herkes bu kulüp için canla başla çalıştı, çalışmaya da devam edecek. Ben arkadaşlarımla yoluma emin adımlarla devam edeceğim. Mali tabloyu düzeltmek için canla başla uğraşıyorum. Geçmiş dönemlerden kalan borçları temizlemeye çalıştık. Birçok dosyayı kapattık. Sportif başarı da elbet gelecek. Futbolcularımızın mücadelesi her geçen gün artacak\" diye konuştu.

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