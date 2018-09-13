Bucaspor lige bakacak

Onur ATIŞ / İZMİR, (DHA)

ZİRAAT Türkiye Kupası 2. tur maçında deplasmanda Bergama Belediyespor’a 2-1 yenilerek elenen Bucaspor, mağlubiyeti kafaya takmadı.

Teknik direktör Yüksel Kepoğlu, her maça kazanmak için çıktıklarını ancak ligin kendileri için daha önemli olduğunu vurguladı. Bu hafta TFF 3. Lig 3. Grup\'ta Cizrespor\'a konuk olacaklarını hatırlatan Yüksel Kepoğlu, \"Şu an oynadığımız 3 resmi maçta galibiyet elde edemedik. Kazanacağımız 3 puan çocuklarımızın özgüvenini yerine getirecektir. Genç bir takımız, mücadelemizi en iyi şekilde yapacağız\" dedi.

Sarı-lacivertlilerde yaz dönemi kadro dışı kalıp affedilen orta saha oyuncusu Saruhan Fındıkçı\'nın da Cizre kafilede yer alması bekleniyor.