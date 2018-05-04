Bucaspor kurutuluş mücadelesinde

İZMİR, (DHA)

TFF 2\'nci Lig Kırmızı Grup\'ta kümede kalmak için çırpınan Bucaspor yarın evinde Etimesgut Belediyespor ile kader maçına çıkacak. Yeni Buca Stadı\'nda Yasin Kol\'un düdük çalacağı müsabaka saat 15.30\'da başlayacak. Ev sahibinde cezalı Emre Toraman forma giyemeyecek. Karşılaşmanın biletleri ise 1 TL\'den satışa çıkacak. Tarihinin en kritik karşılaşmalarından birini oynayacak sarı-lacivertlilere kurtuluş için sadece kazanmak yetmeyecek. Lige tutunmak için Amed Sportif, Bodrumspor ve Tuzlaspor ile kıran kırana bir yarış içinde olan İzmir ekibinin kulağı da rakiplerinde olacak. Sıralamada 33 puanla 16\'ncı basamakta yer alan Bucaspor kümede kalmak için ikili averajda üstün olduğu 35 puanlı Tuzlaspor\'un Sarıyer karşısında mutlak puan kaybını bekleyecek. Bucaspor kazanır, Tuzlaspor rakibiyle en az berabere kalırsa sarı-lacivertliler yoluna 2\'nci Lig\'de devam edecek.

Bucaspor, Tuzla\'dan istediği haberi alamazsa gözünü 35 puanlı Bodrum Belediyesi Bodrumspor ve 36 puana sahip Amed Sportif maçlarına çevirecek. Fırtına\'nın 2\'nci Lig\'e mendil sallamaması için Bodrumspor\'un küme düşmesi haftalar önce kesinleşen Kocaeli Birlikspor\'a yenilmesi gerekecek. Buca, Amed Sportif\'in Tokatspor\'a yenilmesi durumunda da az da olsa umutlanacak. Bucaspor ikili averajda eşit olduğu Amed\'in Tokatspor\'a yenilmesi halinde Etimesgut\'u çok farklı mağlup ederse ligde kalacak. Buca, Amed Sportif, Bodrumspor ve Tuzlaspor\'la 36\'la puana ulaşıp 4\'lü averaja kalırsa en az puanı topladığı için küme düşecek. İzmir temsilcisi rakipleriyle olası bir üçlü averaj halinde de lige veda eden takım olacak. Bucaspor, Etimesgut karşısında puan kaybederse diğer müsabakaların sonuçlarına bakmaksızın düşecek. Yine Amed Sportif, Tuzlaspor ve Bodrumspor maçlarını kazandığı takdirde Buca kazansa bile lige veda eden 3\'üncü takım olacak.

