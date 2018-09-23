Bucaspor kahroldu

İZMİR, (DHA)

TFF 3\'üncü Lig 3\'üncü Grup\'ta evinde Serik Belediyespor\'a 2-1 yenilerek 4 hafta sonunda galibiyetle tanışamayan Bucaspor, düşme hattından kurtulamadı.

Bu sonuçla 2 puanda kalan ve 17\'nci sıraya gerileyen sarı-lacivertlilerde teknik direktör Yüksel Kepoğlu iyi futbol oynadıklarını ancak karşılığını alamadıklarını söyledi. Sahada basmadık yer bırakmadıklarını söyleyen Kepoğlu, \"Maalesef son vuruşları yapamıyoruz. Bu deneyimsizliğimizi bir an önce ortadan kaldırmalıyız. Çocuklarımızın mücadele azminden memnunum. Alacağımız bir galibiyet tüm takımın özgüvenini yerine getirecek. Ben inançlıyım. Taraftarımız da bizim arkamızda dursun. Elbet yolumuz açılacak\" dedi.