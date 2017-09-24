Bucaspor kahroldu

İZMİR, (DHA)

TFF 2. Lig Kırmızı Grup\'ta Kocaeli Birlikspor ile deplasmanda 89. dakikada yediği golle 1-1 berabere kalan Bucaspor\'da galibiyeti kaçırmanın üzüntüsü yaşanıyor. Sportif Direktör Halim Karaköse, 3 puana çok yaklaştıklarını ancak penaltı golüyle amaçlarına uflaşamadıklarını belirterek, \"Hafta içinde Ziraat Türkiye Kupası\'nda Pendikspor\'u 2-0 yenerek ciddi büyük moral bulmuştuk. Bu maçı da kazanıp üst sıralara tırmanmayı hedefliyorduk. Son dakikada gelen gol bizi çok üzdü. Artık ilerleyen haftalardaki maçlarımıza bakacağız. Çarşamba günü evimizde oynayacağımız Tokatspor müsabakasını kazanıp çıkışa geçmek istiyoruz\" yorumunu yaptı.

